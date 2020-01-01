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Gemici: 600 Roman çocuğa futbol eğitimi veriliyor!...

Roman Takımları Koordinatörü, Kocaelispor efsane futbolcularından Sadun Gemici, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Roman Takımları Koordinatörü, Kocaelispor efsane futbolcularından Sadun Gemici, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç’ı ziyaret eden Gemici ve antrenör heyeti, çalışmalar hakkında bilgi verirken “Resim olarak 450, resmi olmayan 600 Roman çocuğa eğitim veriyoruz” dedi.

HEDEF KİTLEYE ULAŞTIK

Gemici sözlerini şöyle tamamladı: Hedef kitleye ulaşmış durumdayız. Sosyo-ekonomik açıdan riskli ve dezavantajlı olan Roman çocuklarının futbol eğitiminin yanında, bütünsel gelişimlerini desteklersek, yetenekli oyuncular ortayla çıkacaktır. Bu anlamda U12-U14 olmak üzere iki çocuğumuzu Kocaelispor alt yapısına verdik. Önümüzdeki dönemlerde de bu akışı sağlamaya devam edeceğiz. Romanlar futbola yatkındır.

Bugün 15:09 TSİ - Spor

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