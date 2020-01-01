OKULLARDA YENİDEN İŞBAŞI!..

Yılbaşı tatili sonrasında okullar da parkeye dönüyor. İki günlü tatil bitti ve öğrenciler parkeye ve sahalara iniyor. Hentbol de bunlardan biri. Yıldız Erkek Hentbol Ligleri’nde bugün 6 maç var. Bunun yanı sıra, voleybol, basketbol, futsal maçlarında da bugün salonlarda önemli maçlar var. Günün programı şöyle
SAAT BRANŞ MAÇ SALON
10:00 Vol. A Erkek Özel İ.Türkeş Al - Gebze Mtal A.Ceylan Final O.O. S.S.
11:00 Vol. A Erkek Gebze Al - Anibal Al A.Ceylan Final O.O. S.S.
10:00 Vol. A Erkek Ş.Edip Zengin Al - Ülkün Yalçın Bağlarbaşı O.O. S.S.
11:00 Vol. A Erkek Darıca Final Al - Darıca Fl Bağlarbaşı O.O. S.S.
10:00 Bas.A Erkek Final Al - Cumhuriyet Al Gebze Spor Salonu
11:15 Bas.A Erkek Gebze Al - Tev Özel İnanç Al Gebze Spor Salonu
12:30 Bas.A Erkek Özel Açı Al - Yeni Umut Al Gebze Spor Salonu
13:45 Bas.A Erkek Özel Enka Mtal – F.Çakmak Al Gebze Spor Salonu
10:00 Bas.Yıldız E. Marmara Koleji Oo - İstasyon O. H.İbrahim Spor Salonu
11:15 Bas.Yıldız E. Derbent Oo - Bahçeşehir O. H.İbrahim Spor Salonu
13:00 Vol. A Erkek Afb Sbl - Kartepe Aihl H.İbrahim Spor Salonu
14:00 Vol. A Erkek Kartepe Al – F.Tezcan Mtal H.İbrahim Spor Salonu
15:00 Vol. A Erkek Kartepe Mtal - Maşukiye Al H.İbrahim Spor Salonu
10:00 Futsal Yıldız Kız 3.Lük 4.Lük Maçı Kandıra Spor Salonu
10:45 Futsal Yıldız Kız Final Maçı Kandıra Spor Salonu
11:30 Futsal K.Erkek 3.Lük 4.Lük Maçı Kandıra Spor Salonu
12:15 Futsal K.Erkek Final Maçı Kandıra Spor Salonu
13:00 Futsal Yıldız Erk. 3.Lük 4.Lük Maçı Kandıra Spor Salonu
13:45 Futsal Yıldız Erk. Final Maçı Kandıra Spor Salonu
10:00 Bas.A Erkek Özel M. Çelik Al – K.M.100.Yıl Mtal K.Mürsel Atatürk
11:15 Bas.A Erkek Karamürsel Al - Sınav Al K.Mürsel Atatürk
13:00 Vol. A Erkek Alp Al - Karamürsel Aihl K.Mürsel Atatürk
11:30 Futbol Genç Erkek 9.Maç Galibi - 10.Maç Galibi M.Ali Kağıtçı Stadı
13:00 Futbol Genç Erkek 11.Maç Galibi - 12.Maç Galibi M.Ali Kağıtçı Stadı
10:00 Hentbol Y.Erkek A.Z. Buyukku O - Seka Ç.Dostları Oo. Pirelli O.O. S.S.
11:00 Hentbol Y. Erkek Özel Bahçeşehir Oo - 28 Haziran Oo. Pirelli O.O. S.S.
12:00 Hentbol Y. Erkek Petkim Oo - Özel Körfezim Oo. Pirelli O.O. S.S.
10:00 Hentbol Y. Erkek Farabi Oo - Kirazlıyalı Tevfik Fikret Oo. Şehit Polis R. T.
11:00 Hentbol Y. Erkek Osmangazi Ortaokulu - Çınarlı Oo. Şehit Polis R. T.
13:00 Hentbol Y. Erkek Ş.P.M.Hasırcıoğlu Oo - Gebze Kültür Oo. Pirelli O.O. S.S.
10:00 Vol. A Erkek Ş.İlhan K.Solak Al - Hatice Bayraktar Mtal Ş.E.M. Okur O.O. S.S.
11:00 Vol. A Erkek Ş.Davut Ali Karadağ Mtal - Ş.İ. Kartal Al Ş.E.M. Okur O.O. S.S.
10:00 Vol. A Erkek Çamlıtepe Mtal – H.Demirören Ş.Osmangazi O.O.
11:00 Vol. A Erkek Oruç Reis Al - Özel Asaf Al Ş.Osmangazi Çetingöz
12:00 Hentbol Y. Erkek Derbent Oo - Halise Türkkan Oo Şehit Polis R. T.
13:00 Hentbol Y. Erkek Bilgili Kültür Oo - 30 Ağustos Oo Şehit Polis R. T.
10:00 Vol. A Erkek Bahçecik Mtal -Cahit Elginkan Al Vezirçiftliği S.S.
11:00 Vol. A Erkek Kanuni Mtal - Mimar Sinan Al Vezirçiftliği S.S.
12:00 Vol. A Erkek Muallim Naci Al – Ö.Kavram Al Vezirçiftliği S.S.
10:00 Dart Gençler Dart Gençler İl Birinciliği Yeni Kocaeli Stadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz