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Bugün 15:14 TSİ- Spor G: Bugün 15:20 TSİ

OKULLARDA YENİDEN İŞBAŞI!..

Yılbaşı tatili sonrasında okullar da parkeye dönüyor.
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Yılbaşı tatili sonrasında okullar da parkeye dönüyor. İki günlü tatil bitti ve öğrenciler parkeye ve sahalara iniyor. Hentbol de bunlardan biri. Yıldız Erkek Hentbol Ligleri’nde bugün 6 maç var. Bunun yanı sıra, voleybol, basketbol, futsal maçlarında da bugün salonlarda önemli maçlar var. Günün programı şöyle

SAAT        BRANŞ              MAÇ                                               SALON

 

10:00        Vol. A Erkek      Özel İ.Türkeş Al - Gebze Mtal         A.Ceylan Final O.O. S.S.

11:00        Vol. A Erkek      Gebze Al - Anibal Al                         A.Ceylan Final O.O. S.S.

10:00        Vol. A Erkek      Ş.Edip Zengin Al - Ülkün Yalçın       Bağlarbaşı O.O. S.S.

11:00        Vol. A Erkek      Darıca Final Al - Darıca Fl                Bağlarbaşı O.O. S.S.

10:00        Bas.A Erkek      Final Al - Cumhuriyet Al                  Gebze Spor Salonu

11:15        Bas.A Erkek      Gebze Al - Tev Özel İnanç Al          Gebze Spor Salonu

12:30        Bas.A Erkek      Özel Açı Al - Yeni Umut Al              Gebze Spor Salonu

13:45        Bas.A Erkek      Özel Enka Mtal – F.Çakmak Al       Gebze Spor Salonu

10:00        Bas.Yıldız E.     Marmara Koleji Oo - İstasyon O.    H.İbrahim Spor Salonu

11:15        Bas.Yıldız E.     Derbent Oo - Bahçeşehir O.           H.İbrahim Spor Salonu

13:00        Vol. A Erkek      Afb Sbl - Kartepe Aihl                     H.İbrahim Spor Salonu

14:00        Vol. A Erkek      Kartepe Al – F.Tezcan Mtal             H.İbrahim Spor Salonu

15:00        Vol. A Erkek      Kartepe Mtal - Maşukiye Al             H.İbrahim Spor Salonu

10:00        Futsal Yıldız Kız       3.Lük 4.Lük Maçı                    Kandıra Spor Salonu

10:45        Futsal Yıldız Kız       Final Maçı                               Kandıra Spor Salonu

11:30        Futsal K.Erkek 3.Lük 4.Lük Maçı                             Kandıra Spor Salonu

12:15        Futsal K.Erkek Final Maçı                                       Kandıra Spor Salonu

13:00        Futsal Yıldız Erk.      3.Lük 4.Lük Maçı                   Kandıra Spor Salonu

13:45        Futsal Yıldız Erk.      Final Maçı                              Kandıra Spor Salonu

10:00        Bas.A Erkek      Özel M. Çelik Al – K.M.100.Yıl Mtal       K.Mürsel Atatürk

11:15        Bas.A Erkek Karamürsel Al -                             Sınav Al  K.Mürsel Atatürk

13:00        Vol. A Erkek Alp Al -                                            Karamürsel Aihl K.Mürsel Atatürk

11:30        Futbol  Genç Erkek 9.Maç Galibi - 10.Maç Galibi      M.Ali Kağıtçı Stadı

13:00        Futbol  Genç Erkek 11.Maç Galibi - 12.Maç Galibi        M.Ali Kağıtçı Stadı

10:00        Hentbol Y.Erkek      A.Z. Buyukku O - Seka Ç.Dostları Oo.     Pirelli O.O. S.S.

11:00        Hentbol Y. Erkek     Özel Bahçeşehir Oo - 28 Haziran Oo.     Pirelli O.O. S.S.

12:00        Hentbol Y. Erkek     Petkim Oo - Özel Körfezim Oo.       Pirelli O.O. S.S.

10:00        Hentbol Y. Erkek     Farabi Oo - Kirazlıyalı Tevfik Fikret Oo. Şehit Polis R. T.

11:00        Hentbol Y. Erkek     Osmangazi Ortaokulu - Çınarlı Oo.        Şehit Polis R. T.

13:00        Hentbol Y. Erkek     Ş.P.M.Hasırcıoğlu Oo - Gebze Kültür Oo.         Pirelli O.O. S.S.

10:00        Vol. A Erkek     Ş.İlhan K.Solak Al - Hatice Bayraktar Mtal    Ş.E.M. Okur O.O. S.S.

11:00        Vol. A Erkek     Ş.Davut Ali Karadağ Mtal - Ş.İ. Kartal Al         Ş.E.M. Okur O.O. S.S.

10:00        Vol. A Erkek     Çamlıtepe  Mtal – H.Demirören    Ş.Osmangazi O.O.

11:00        Vol. A Erkek     Oruç Reis Al - Özel Asaf Al      Ş.Osmangazi Çetingöz

12:00        Hentbol Y. Erkek     Derbent Oo - Halise Türkkan Oo    Şehit Polis R. T.

13:00        Hentbol Y. Erkek     Bilgili Kültür Oo - 30 Ağustos Oo    Şehit Polis R. T.

10:00        Vol. A Erkek     Bahçecik Mtal -Cahit Elginkan Al  Vezirçiftliği S.S.

11:00        Vol. A Erkek     Kanuni Mtal - Mimar Sinan Al        Vezirçiftliği S.S.

12:00        Vol. A Erkek     Muallim Naci Al – Ö.Kavram Al      Vezirçiftliği S.S.

10:00        Dart Gençler   Dart Gençler İl Birinciliği         Yeni Kocaeli Stadı

Bugün 15:14 TSİ - Spor

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