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Bugün 15:19 TSİ- Spor G: Bugün 15:25 TSİ

Genç erkek ve kızlar parkeye çıkıyor

Kocaeli gençler basketbol liglerindeki değişik yaş kategorilerinde önemli maçlar oynanıyor.
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Kocaeli gençler basketbol liglerindeki değişik yaş kategorilerinde önemli maçlar oynanıyor. Tatil dönüşü soluğu salonda alacak gençlerin bugünkü maç programı şöyle… 

SAAT         BRANŞ      MAÇ                                     SALON

19:00              U 14 Kız        Kocaeli Basket    - İzmit Belediye   Atatürk Spor Salonu

20:30              U 14 Erkek C Yenidoğan Serdar - İzmit Spor      Atatürk Spor Salonu

19:00              U 14 Kız        Güneş Gelişim –     İ.Yıldızları       Körfez Gölcük 17 Ağustos SS

19:00              U 14 Erkek El. D1 Ghsk. (A) Çayırova - C2        Çayırova Spor Salonu

20:30              U 18 Erkek A  G.Yıldızları - Kocaeli Ghsk. Baş.  Çayırova Spor Salonu

19:00              U 16 Erkek C  Derince Yenikent (A) - Doğuş Spor Derince Spor Salonu

Bugün 15:19 TSİ - Spor

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