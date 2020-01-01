Genç erkek ve kızlar parkeye çıkıyor

Kocaeli gençler basketbol liglerindeki değişik yaş kategorilerinde önemli maçlar oynanıyor. Tatil dönüşü soluğu salonda alacak gençlerin bugünkü maç programı şöyle…
SAAT BRANŞ MAÇ SALON
19:00 U 14 Kız Kocaeli Basket - İzmit Belediye Atatürk Spor Salonu
20:30 U 14 Erkek C Yenidoğan Serdar - İzmit Spor Atatürk Spor Salonu
19:00 U 14 Kız Güneş Gelişim – İ.Yıldızları Körfez Gölcük 17 Ağustos SS
19:00 U 14 Erkek El. D1 Ghsk. (A) Çayırova - C2 Çayırova Spor Salonu
20:30 U 18 Erkek A G.Yıldızları - Kocaeli Ghsk. Baş. Çayırova Spor Salonu
19:00 U 16 Erkek C Derince Yenikent (A) - Doğuş Spor Derince Spor Salonu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz