Kocaeli Geleneksel Kış Dörtlü Briç Turnuvası bugün yapılıyor. Tatil sonrasında ilk müsabakaya çıkacak Briççiler hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli Kış Dörtlü Takımlar Ligi maçları 19.30’da başlayacak ve İzmit’teki, Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılacak.
Bugün 15:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:27 TSİ
Kış Briç Dörtlü Turnuvası kaçmaz !..
Kocaeli Geleneksel Kış Dörtlü Briç Turnuvası bugün yapılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz