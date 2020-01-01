Gebzespor’da Başkan Deniz bırakıyor

Mor beyazlı BAL takımı Gebzespor’da nefesler tutuldu. Sezona Hüseyin Deniz başkanlığında merhaba diyen Gebzespor, alınan kötü sonuçlar sonrasında ligin ikinci devresine yeni başkanıyla girecek

RECEP AVCI HAZIRLANIYOR

Buna göre Recep Avcı, 5 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan ikinci genel kurulda Gebzespor’un yeni başkanı seçilecek. Tek aday olarak gireceği genel kurulda güçlü bir yönetimle başkan olacak olan Avcı kolları sıvadı. Hem gidecek ve kalacak oyuncular hem de teknik kadro konusunda çalışmalarına devam eden Avcı, şu anda sporseverlerin en çok güvenip desteklediği isim. Oldukça önemli isimlerle yönetimini tamamlayacak olan Avcı’ya tüm Gebzespor camiasından büyük destek vermesi söz konusu olacak.