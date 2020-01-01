Köprü ücretlerine zam geldi!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olmak üzere Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 14 zam yapıldığı bildirildi.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 14'lük zam oranı, Osmangazi Köprüsü'nde uygulanan geçiş ücretlerine de yansıtıldı. Osmangazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretleri 1 Ocak 2020 itibarıyla şöyle sıraland:

ARAÇ SINIFI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

1 117,90

2 188,65

3 224

4 297,1

5 374,9

6 82,55