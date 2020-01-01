Alınan bilgiye göre Gölcük Eriklitepe’de yoğun kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine jandarma ekiplerinin intikal etmemesi uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Onlarca vatandaş sıkışan trafikte aracıyla birlikte mahsur kaldı.
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Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
Gölcük Eriklitepe’de meydana gelen zincirleme kaza trafiği altüst etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz