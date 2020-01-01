Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!

Alınan bilgiye göre Gölcük Eriklitepe’de yoğun kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine jandarma ekiplerinin intikal etmemesi uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Onlarca vatandaş sıkışan trafikte aracıyla birlikte mahsur kaldı.