Hürriyet’ten müdürlere ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Kasım ayında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mücahit Keskin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na yaptığı ziyarette, “Kentimizin huzuru ve asayişi için göstermiş olduğunuz gayretli çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

HAYIRLI OLSUN

İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin’e yaptığı ziyarette ise hayırlı olsun temennilerinde bulunan Başkan Hürriyet, “Yeni atanan İzmit ilçe Emniyet Müdürümüze görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, kentimiz adına yürüttüğünüz zorlu görevlerinde kendisine her daim başarılar diliyorum” dedi.