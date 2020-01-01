Kandıra’da eğitime destek

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret eden, Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise eğitimcileri, yapılan çalışmalar ve eğitim döneminde planlanan hedefler hakkında bilgi verirken, amaçlarının, öğrencileri milli manevi duygularına bağlı bireyler olarak yetiştirmek olduğuna, eğitimin çağdaş ve modern haliyle sunulması gerektiğine ve bu şekilde akademik başarının elde edilebileceğine değindi.

TURAN’A KONUK OLDULAR

Eğitim faaliyetleriyle ilgili konulara ağırlık verilen ziyarette Başkan Turan’a, Psikolojik Danışman Sefa Budak, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Er Yılmaz, Fizik Eğitmeni Kübra Kürek, İdari Büro Personeli Şulenur Uçar, Spor Eğitim Uzmanları Ahmet Can ve Seda Taşoğlu, Danışma Güler Öztürk, Hizmetli Görevlileri Yasemin Ay ve Birol Karagöz konuk oldu.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turan, "Bölgemizde eğitime yaptıkları katkıdan dolayı öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etmek isterim. Eğitime yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Ülkesine ve milletine hayırlı bireyler yetiştiren sizlerin her zaman yanındayız. Belediyemiz olarak da eğitime olan katkılarımız artarak devam edecektir. " dedi.