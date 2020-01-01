Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:08 TSİ- Eğitim G: Bugün 17:09 TSİ

Yıldız Anaokulu’nda kostümlü yeni yıl partisi

Yıldız Anaokulu öğrencileri 2019' a okul salonundaki muhteşem bir partiyle veda etti.

mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yıldız Anaokulu öğrencileri 2019' a okul salonundaki muhteşem bir partiyle veda etti. Minikler çok sevdikleri bir karakterin kostümünü giyerek partide hazır bulundular. Öğretmenlerini onlar için hazırladıkları hediyeleriyle birlikte karşılarında gören minik yıldızlar, çok mutlu oldular. Tek tek öğretmenlerinden hediyelerini alıp eğlenceye geçen öğrenciler, halat çekme yarışı da yaparak bol bol dans ettiler. Eğlenceli partinin ardından yılbaşı pastalarını kesen öğrenciler sırayla birbirlerinin ve öğretmenlerinin yeni yıllarını kutladılar.

ŞEKER DAĞITTILAR

Kutlamalar esnasında okul müdür yardımcısı Gülçin Şahin, “ Bir yılı daha öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle mutlu bir şekilde geride bırakıyoruz. Yeni yılın hepimize uğurlu gelmesini diliyorum“ diyerek öğrencilerine şeker dağıttı. Eve dönüş saatinde ise ailelerine günler öncesinden hazırlığını yaptıkları yeni yıl hediyelerini veren minikler sevinçli bir şekilde 2019’ a veda edip 2020' ye merhaba demiş oldular.

Bugün 17:08 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği mask
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği
Feyza Hepçilingirler ODTÜ KYÖV Okulları'nda öğrencilerle bir araya geldi mask
Feyza Hepçilingirler ODTÜ KYÖV Okulları'nda öğrencilerle bir araya geldi
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Veli Eğitim Semineri' mask
ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Veli Eğitim Semineri'
Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon mask
Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na ilk bursiyerinden anlamlı ziyaret mask
Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’na ilk bursiyerinden anlamlı ziyaret
KYÖV, 3. Çocuk Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu mask
KYÖV, 3. Çocuk Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL