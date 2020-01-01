Yıldız Anaokulu’nda kostümlü yeni yıl partisi

Yıldız Anaokulu öğrencileri 2019' a okul salonundaki muhteşem bir partiyle veda etti. Minikler çok sevdikleri bir karakterin kostümünü giyerek partide hazır bulundular. Öğretmenlerini onlar için hazırladıkları hediyeleriyle birlikte karşılarında gören minik yıldızlar, çok mutlu oldular. Tek tek öğretmenlerinden hediyelerini alıp eğlenceye geçen öğrenciler, halat çekme yarışı da yaparak bol bol dans ettiler. Eğlenceli partinin ardından yılbaşı pastalarını kesen öğrenciler sırayla birbirlerinin ve öğretmenlerinin yeni yıllarını kutladılar.

ŞEKER DAĞITTILAR

Kutlamalar esnasında okul müdür yardımcısı Gülçin Şahin, “ Bir yılı daha öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle mutlu bir şekilde geride bırakıyoruz. Yeni yılın hepimize uğurlu gelmesini diliyorum“ diyerek öğrencilerine şeker dağıttı. Eve dönüş saatinde ise ailelerine günler öncesinden hazırlığını yaptıkları yeni yıl hediyelerini veren minikler sevinçli bir şekilde 2019’ a veda edip 2020' ye merhaba demiş oldular.