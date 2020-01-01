Kuzuyayla’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Onlarca aracın birbirine girdiği kazaya Jandarma geç müdahale edince, vatandaşlar saatlerce ayaz soğukta beklemek zorunda kaldı. Haber merkezimize ulaşan görüntüde kaza sonrası yaşanan arbede böyle yansıdı:
Bugün 17:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:15 TSİ
Kaza yapan araçlar kar altında mahsur kaldı!
Kuzuyayla’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz