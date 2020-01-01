Doruktakiler 2019’u YARIN AÇIKLIYORUZ

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2019 yılı seçimi Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Salonu’nda yapıldı. İlimizin tanınmış isimlerinden oluşan 120 KİŞİLİK Büyük Jüri, 17 ayrı kategoride DORUKTAKİLER 2019’u belirledi… Doruktakiler, yarın gazeteniz KOCAELİ’de…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz