İSTE DORUKTAKİLER 2019

Yılın Sanatçısı
Gürkan UYGUN
(Sinema Sanatçısı)
Yılın İş İnsanı
Filiz AKKAŞ
(MAPSİS METAL)
Yılın Girişimcisi
Bahar ALAN
(Nova Vera)
Yılın Sanayi Şirketi
Bahattin ERTUĞ
(UZER MAKİNE)
Yılın Yatırımı
Mehmet Emin BİTLİS
POLİSAN
Yılın Markası
ÇENESUYU
Zeki AYGÜN
Yılın Profesyonel Yöneticisi
Dr Kürşat BAL
(LİMAŞ Stratejik Plan ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü)
Yılın Çevrecisi
HYUNDAİ
Ickkyun OH
HYUNDAİ CEO’su
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Nagihan Uludoğan Anaokulu
Nagihan Uludoğan CENGİZ
Yılın Eğitimcisi
Nilgün ERTEKİN
( Hacı Bektaş Veli Ortaokulu)
Yılın Kobisi
Mehtap DEMİRCİ
(GEZENYUM)
Yılın Bilim İnsanı
Prof. Dr. Teoman KILIÇ
(KOÜ TIP Fakültesi)
Yılın Muhtarı
Ümit Yılmaz PAŞA
(İzmit Serdar Mahalle Muhtarı)
Yılın Esnafı
Cafer ÖZİRİ
(Seyyar Milli Piyango Bayisi)
Yılın Sağlıkçısı
Op. Dr. Alper GÜLTEKİN
(Derince Araştırma Hastanesi)
Yılın Sivil Toplum Örgütü
Gönül Elçilerim Derneği
Veysel OTİ
Yılın Bürokratı
Doç. Dr Mustafa GÜNEŞ
(Farabi Hastanesi Başhekimi)
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Medet BAŞLILAR
(YAYSAT Bayi)
Ali SAROĞLU
(YAYSAT Bayi)
Ahmet TAŞÇI
(Kırkpınar Başpehlivanı)
Mehmet TURGUT
(Emekli Öğretmen)
Seksenler Dizisi
SPORDA DORUKTAKİLER 2019
YILIN SPORCUSU:
MERİH DEMİRAL (KARAMÜRSEL)
(JUVENTUS-A MİLLİ TAKIM)
YILIN TAKIMI:
KOCAELİ KADIN FK (GÖLCÜK)
(DÜNYA 2’NCİSİ-2.LİG ŞAMPİYONU)
YILIN ÖZEL SPORCUSU:
DOĞUKAN COŞAR (KARTEPE-KAĞIT)
(JUDO-DOWN DÜNYA ŞAMPİYONU)
YILIN ÖZEL SPORCUSU:
TALHA AHMET ERDEM (GÖLCÜK-KAĞIT)
(JUDO-DOWN DÜNYA ŞAMPİYONU)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz