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İSTE DORUKTAKİLER 2019

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2019 yılı seçimi Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Salonu’nda yapıldı. İlimizin tanınmış isimlerinden oluşan Büyük Jüri, 21 ayrı kategoride DORUKTAKİLER 2019’i belirledi…
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Yılın Sanatçısı

Gürkan UYGUN

(Sinema Sanatçısı)

 

Yılın İş İnsanı

Filiz AKKAŞ

(MAPSİS METAL)

 

Yılın Girişimcisi

Bahar ALAN

(Nova Vera)

 

Yılın Sanayi Şirketi

Bahattin ERTUĞ

(UZER MAKİNE)

 

Yılın Yatırımı

Mehmet Emin BİTLİS

POLİSAN

 

Yılın Markası

ÇENESUYU

Zeki AYGÜN

Yılın Profesyonel Yöneticisi

Dr Kürşat BAL

(LİMAŞ Stratejik Plan ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü)

Yılın Çevrecisi

HYUNDAİ

Ickkyun OH

HYUNDAİ CEO’su

 

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi

Nagihan Uludoğan Anaokulu

Nagihan Uludoğan CENGİZ

Yılın Eğitimcisi

Nilgün ERTEKİN

( Hacı Bektaş Veli Ortaokulu)

Yılın Kobisi

Mehtap DEMİRCİ

(GEZENYUM)

Yılın Bilim İnsanı

Prof. Dr. Teoman KILIÇ

(KOÜ TIP Fakültesi)

Yılın Muhtarı

Ümit Yılmaz PAŞA

(İzmit Serdar Mahalle Muhtarı)  

Yılın Esnafı

Cafer ÖZİRİ

(Seyyar Milli Piyango Bayisi)

 

Yılın Sağlıkçısı

Op. Dr. Alper GÜLTEKİN

(Derince Araştırma Hastanesi)  

Yılın Sivil Toplum Örgütü

Gönül Elçilerim Derneği

Veysel OTİ

Yılın Bürokratı

Doç. Dr Mustafa GÜNEŞ

(Farabi Hastanesi Başhekimi)  

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Medet BAŞLILAR

(YAYSAT Bayi) 

Ali SAROĞLU

(YAYSAT Bayi)

Ahmet TAŞÇI

(Kırkpınar Başpehlivanı)

Mehmet TURGUT

(Emekli Öğretmen) 

Seksenler Dizisi

SPORDA DORUKTAKİLER 2019

YILIN SPORCUSU:

MERİH DEMİRAL (KARAMÜRSEL)

(JUVENTUS-A MİLLİ TAKIM)

YILIN TAKIMI:

KOCAELİ KADIN FK (GÖLCÜK)

(DÜNYA 2’NCİSİ-2.LİG ŞAMPİYONU)

YILIN ÖZEL SPORCUSU:

DOĞUKAN COŞAR (KARTEPE-KAĞIT)

(JUDO-DOWN DÜNYA ŞAMPİYONU)

YILIN ÖZEL SPORCUSU:

TALHA AHMET ERDEM (GÖLCÜK-KAĞIT)

(JUDO-DOWN DÜNYA ŞAMPİYONU)

 

 

 

Bugün 08:59 TSİ - Gündem

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