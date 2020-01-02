Kaza, gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Savaş Girti yönetimindeki 34 TM 9394 plakalı otomobille Eyüp Demir'in kullandığı 34 EE 8039 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Eyüp Demir'in otomobili savrularak refüje çıkıp, yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.
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Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü
Darıca'da kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz