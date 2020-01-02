Market poşetine zam geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

Küsuratlar yasa gereği atıldığı için 30,6 kuruşluk fiyat 30 kuruş olarak uygulanacak. Ek-1 sayılı listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor. Yönetmeliğin 15'inci maddesiyle 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanan zamla 25 kuruşa satılan poşetler 30 kuruşa yükselerek doğrudan halkın cebini vurdu. Diğer atıklara yapılan zammın ise şirketler tarafından bu ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılacağı, halkın dolaylı yoldan zamdan etkileneceği belirtildi. Vatandaşın her bir poşete ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığına, 12 kuruşu ise marketlerle Hazine'ye gidecek.

ZAM YAPMAMA FORMÜLÜ ARANIYOR

Çevre Bakanlığı, AKP'ye büyük oy kaybettiren paralı poşete gelen yeni zammı uygulamamak için formül arıyor. Ancak, Çevre Kanunu gereği Bakanlıkça oluşturulan komisyonun belirlediği 25 kuruşluk poşet fiyatının her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılması zorunlu.

Cumhurbaşkanının bu zam oranını yarısına kadar artırma ya da indirme yetkisi bulunuyor. Ancak bu yetki kullanılıp zam oranı yüzde 22.58'den yüzde 11.29'a indirilirse, poşet fiyatı 27 kuruş olacağı için yaşanacak zorluk nedeniyle uygun görülmüyor. Çevre Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak poşetten 210 milyon lira gelir elde ettiklerini açıklamıştı.