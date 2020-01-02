İzmit'in tanınan ve sevilen isimlerinden, merhume Hatice Öztop'un eşi, Ali Öztop ve İlknur Tan'ın babaları, Türk Kablo Fabrikasından emekli olduktan sonra kuyumculuk mesleğini seçen ve uzun süre kuyumcu esnafı olarak hizmet veren Selahattin Öztop (76) geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu bugün vefat etti. Öztop'un cenazesi yarın(Perşembe) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.