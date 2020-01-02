İzmit'in tanınan ve sevilen isimlerinden, merhume Hatice Öztop'un eşi, Ali Öztop ve İlknur Tan'ın babaları, Türk Kablo Fabrikasından emekli olduktan sonra kuyumculuk mesleğini seçen ve uzun süre kuyumcu esnafı olarak hizmet veren Selahattin Öztop (76) geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu bugün vefat etti. Öztop'un cenazesi yarın(Perşembe) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 09:35 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:38 TSİ
Selahattin Öztop vefat etti
İzmit'in tanınan isimlerinden 76 yaşındaki Selahattin Öztop hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz