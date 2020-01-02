Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:39 TSİ- Gündem G: Bugün 09:42 TSİ

Gazeteci Serpil Çolak’ın acı günü

Kocaeli Life Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serpil Çolak’ın annesi Muhterem Çolak 70 yaşında hayatını kaybetti.
mask

Kocaeli’nin tanınan gazetecilerinden, Kocaeli Life Dergisi’nin ortaklarından Serpil Çolak’ın annesi Muhterem Çolak(70) hayatını kaybetti. Seka emeklisi Ahmet Çolak’ın eşi, Serpil Çolak, Serkan Çolak ve Firdevs Özdenkaya’nın anneleri, 5 torun sahibi Muhterem Çolak sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Muhterem Çolak’ın cenazesi bugün (Perşembe) Karamürsel Çamdibi Köyü Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Bugün 09:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
Güney: CHP'den kaç kişi işe başladı açıklasınlar mask
Güney: CHP'den kaç kişi işe başladı açıklasınlar
İzmit 2020'ye Retrobüs ile girdi mask
İzmit 2020'ye Retrobüs ile girdi
Wellborn’de dolu dolu yılbaşı mask
Wellborn’de dolu dolu yılbaşı
Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler! mask
Soğuk havaya aldırmadan kuyruğa girdiler!
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu mask
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Yaptırmayan yandı! Bugünden itibaren cezası 776 TL mask
Yaptırmayan yandı! Bugünden itibaren cezası 776 TL
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını

GALERİ

Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL