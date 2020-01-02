Kocaeli’nin tanınan gazetecilerinden, Kocaeli Life Dergisi’nin ortaklarından Serpil Çolak’ın annesi Muhterem Çolak(70) hayatını kaybetti. Seka emeklisi Ahmet Çolak’ın eşi, Serpil Çolak, Serkan Çolak ve Firdevs Özdenkaya’nın anneleri, 5 torun sahibi Muhterem Çolak sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Muhterem Çolak’ın cenazesi bugün (Perşembe) Karamürsel Çamdibi Köyü Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
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Gazeteci Serpil Çolak’ın acı günü
Kocaeli Life Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serpil Çolak’ın annesi Muhterem Çolak 70 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz