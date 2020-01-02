Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesini kana bulamak için eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 3 DEAŞ'lı, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
İlimizde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz