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Borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak!

Herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde GSS prim borcunu ödeyemeyen yurttaşlar, bugünden itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak
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Prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre 31 Aralık itibarıyla doldu. Sosyal güvencesi olmayan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Ortalama 5 milyon kişi sağlık hizmeti alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine karşın GSS prim borçlarını ödeyemediğini söyledi. Kılıç, özetle şunları kaydetti:

GSS’DEN VAZGEÇİLMELİ

-Vatandaşların GSS kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için GSS primini yatırması zorunludur. Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin hiçbir borcunun bulunmaması şarttır.

-Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 3’te birinden fazla olan vatandaşlar aylık 76.75 TL olan GSS primlerini kendileri ödemektedirler.

-Aylık geliri asgari ücretin 3’te birinden az olan vatandaşların ise GSS primi devlet tarafından ödenmektedir. Primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapılmaz ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardır.

-Primini ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS’lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan ve GSS prim borcunu ödeyemediği için sağlık hizmeti alamayan tüm yurttaşlara geçici ertelemeler değil, kalıcı çözüm üretmek gerekiyor.

-Ülkenin bütün vatandaşları için sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı; sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi, ilave ücret, katılım payı ödemek gibi bütün uygulamalar kaldırılmalıdır. Prim esasına dayalı sağlık sigortacılığının Türkiye’nin gerçekleri ile uyuşmadığı açıktır. GSS uygulamasından vazgeçilmeli, sağlık harcamaları genel bütçe kaynaklarından karşılanmalıdır.

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