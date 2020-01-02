Kocaeli Müteahhitler Birliği'nin otopark yönetmeliğiyle ilgili üyelerden gelen talebi doğrultusundaki girişimleri sonucunda otopark yönetmeliği hakkındaki yasa ertelendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli Müteahhitler birliği önerisiyle İnşaat sektörünün beklediği otopark yönetmenliği konfederasyona bağlı derneklerimizin ,üyelerimizin yoğun talebini çevre ve şehircilik bakanlığına ileterek TOBB başkanımız ve Necip Nasır vekilimizin desteği ile ertelenmesi talebimiz cumhurbaşkanımızın onayı ile resmî gazetede yayınlanmıştır emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
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Otopark yönetmeliği ertelendi
Kocaeli Müteahhitler Birliği'nin girişimleri sonucunda 31 Aralık'ta yürürlüğe girmesi beklenen her daire için bir otopark yapılması zorunluluğunu getiren yönetmelik ertelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz