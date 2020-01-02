Otopark yönetmeliği ertelendi

Kocaeli Müteahhitler Birliği'nin otopark yönetmeliğiyle ilgili üyelerden gelen talebi doğrultusundaki girişimleri sonucunda otopark yönetmeliği hakkındaki yasa ertelendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli Müteahhitler birliği önerisiyle İnşaat sektörünün beklediği otopark yönetmenliği konfederasyona bağlı derneklerimizin ,üyelerimizin yoğun talebini çevre ve şehircilik bakanlığına ileterek TOBB başkanımız ve Necip Nasır vekilimizin desteği ile ertelenmesi talebimiz cumhurbaşkanımızın onayı ile resmî gazetede yayınlanmıştır emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.