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Dikkat! WhatsApp, 1 Ocak tarihinden itibaren...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak tarihinden itibaren bakın ne yaptı? Bazı kullanıcılar için bir dönemin sonu resmen geldi...
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Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, bazı telefonlarda uygulamasının çalışmamasını istiyor. Bu nedenle de şirket, yeni yıl itibarıyla önemli bir karara imza attı. Daily Mail'de yer alan habere göre, popüler uygulama WhatsApp, 1 Ocak 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı. Listede bakın hangi telefonlar göze çarpıyor?

WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 işletim sistemi ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda 1 Ocak itibarıyla artık çalışmayacak. Yani uygulama yüklü bile olsa kullanma şansınız bulunmayacak.

10 yıl önce satışa sunulan iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G ve iPhone 3G S model cihazlarda popüler uygulama WhatsApp artık bulunmuyor. Ancak erişim engeli sadece bu telefonlarla sınırlı değil.

Yine Apple'ın bir döneme damga vuran telefonlarından iPhone 4 ile iPhone 4S model telefonları da WhatsApp uygulama desteğini yitirmiş durumda. Bu telefonlardan birini kullanıyorsanız 'geçmiş olsun'.

Diğer yandan WhatsApp'a gelen yeni güncelleme ile bugüne dek yoğun bir şekilde kullanılan popüler bir özellik de artık kullanılamayacak. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?

Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta kullanıcılar toplu mesaj yollama özelliğini bugüne dek rahatça kullanabiliyordu.

Ancak bu mesajların amaç dışı kullanılmaya başlaması üzerine kullanıcılar büyük bir rahatsızlık duymaya başladı ve artan şikayetler WhatsApp'ı sonunda harekete geçirdi.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, reklam şirketleri ve firmaların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği tamamen yasaklamaya karar verdi.

Kullanıcılar artık toplu mesaj gönderemeyecek; bu özellik geçtiğimiz haftalarda gelen minik bir güncellemeyle birlikte telefonlardan resmen kaldırıldı.

Bugün 10:23 TSİ - Teknoloji

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