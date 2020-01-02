Kanal İstanbul projesine itiraz bugün sona eriyor

Yapılması planlanan ve çeşitli tartışmalara neden olan Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandıktan sonra yurttaşların 'görüş ve önerilerine' sunulmuştu.
Bunun üzerine projenin iptalini isteyen yurttaşlar, yalnızca İstanbul’da değil ülkenin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak itiraz dilekçelerini vermeye başladı.
Projeye itirazlar, 2 Ocak'ta sona eriyor. Yurttaşlar, itirazlarını 2 Ocak günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz