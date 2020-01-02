İzmit Belediyesi önünde eylem var

BabAcan - Sözleşme ne demek? Benim senin iş gücüne belirtilen. Tarihler arasında ihtiyacım var çalışmak istiyorsan buyur gel demek ben seni emekli edene kadar çalıştıracağım anlamına gelmiyor sendika bunu bilmiyorum sırf siyaset yapmak için insanları kışkırtmayın insanları kullanmayı bırakın artık sözleşme zamanı gelince kuzu gibi oluyorsunuz