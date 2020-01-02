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İzmit Belediyesi önünde eylem var

İzmit Belediyesi’ndeki işten çıkarmalara tepki amacıyla Bem-Bir-Sen bugün belediye önünde eylem yapacak
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sözleşmesi yenilenmeyerek işten çıkarılan sayısı 25’i bulan sözleşmeli memurlara destek vermek amacıyla Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası, İzmit Belediyesi önünde bugün saat 13.00'da eylem yapacak. Eyleme Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da katılacak. Sendika tarafından yapılan çağrıda “Zulme son. İzmit Belediyesi’nde çalışan kıyımına karşı durmak için. Şimdi direniş zamanı diyerek haksız yere işine son verilen çalışanlar için basın açıklaması yapılacaktır" denildi.

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Yorumlar

(6)
06

Eko - Kimse kimseyle çalışmak zorunda değil ben hak veriyorum fatma hanıma .vatandaşı mağdur etmiyosa çıkarabilir versin adamların tazminatını çıkarsın .nevar bunda yani koca belediye başkanı istediği insanla çalışamıycakmı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 13:51
05

BabAcan - Sözleşme ne demek? Benim senin iş gücüne belirtilen. Tarihler arasında ihtiyacım var çalışmak istiyorsan buyur gel demek ben seni emekli edene kadar çalıştıracağım anlamına gelmiyor sendika bunu bilmiyorum sırf siyaset yapmak için insanları kışkırtmayın insanları kullanmayı bırakın artık sözleşme zamanı gelince kuzu gibi oluyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 12:48
04

Chp Li - Bu bem-birsen bundan önceki dönem demiyorum son üç dönemdir bırak sözleşmelileri devletin 657 li memurularını köy köy emekli evi emekli evi gece ve olmadık görevleri verip sağa sola sürgünler yapılır iken yada hak edilmiş özlük hakları gasp edilir iken nerdeydiler acaba........bir şey demiyorum utanın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 12:36
03

Orhan Doğru - Haksız yere de ne demek. Zaten süreli sözleşmeli alınmamışlar mı işe?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Ocak 11:33
02

mutlu - sanırım bu fatma hanımın tasarrufu değil devletin mülkiye müfettişlerinin verdiği rapor doğrultusunda usulsüz işe alınan ve usülsüz çalıştırılanları kapsayan bir durum hani seçimde bir hafta önce işe alınıp memur yapılanlar varya onlardır bir baksanıza bağıranlar hepsi akepeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 11:26
01

Herekeli - her şey güzel olaçala gelip bu kış gününde insanları perişan etmekte güzel bir davranış değil hatta insanca hiç değil

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 02 Ocak 11:03
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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