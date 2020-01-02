BİLNET Kocaeli 2019’u Gaziantep’te uğurladı

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan ve ilk yılında YKS’de Kocaeli, LGS’de Türkiye derecesi elde ederek dikkatleri üzerine çeken BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde idari kadro ve eşleri yeni yıl öncesi Gaziantep Gezisi düzenledi. Gaziantep’in yöresel yemekleri dışında tarihi dokusu da etkileyiciydi.

GAZİANTEP KALESİ İLE BAŞLADI

Günü birlik gerçekleşen gezi Dünya’nın en büyük havaalanları arasına giren İstanbul Havalimanı’ndan başladı. Uçakla Gaziantep’e ulaşan gezi grubu, yöresel yemeklerin tadına baktıktan sonra ilk olarak şehri tepeden gören, M.S. 2 ile 4. yüzyıllar arasında gözetleme kulesi olarak yapılan ve daha sonra 527-565 yılları arasında bugünkü halini alan Gaziantep Kalesi’ni gezdi.

MİLLİ MÜCADELE YILLARI

Milli Mücadele yılları ve Gaziantep’in Fransız kuşatması altında direnişini anlatan Panoramik Müze’nin de bulunduğu kalede, özellikle Dokurcum Değirmeni’nde yaşları 9-12 arası değişen 14 çocuğun elleri arkadan bağlanıp kurşuna dizilerek şehit edilişiyle ilgili bilgiler geziye katılanları duygulandırdı. Gaziantep’in 60 bin siville Fransız’lara karşı haftalarca süren destansı direnişi milli duyguları kabarttı.

KORKMAZ’A TEŞEKKÜR

Gezi Grubu daha sonra şehir merkezinde bulunan Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Almacı Pazarı, Gaziantep Hamam Müzesi ve Tarihi Tahmis Kahvesi gibi yerlerle geziyi tamamlayıp, uçakla Sabiha Gökçen’e döndü. Gezi grubu, yeni yıl öncesi kendilerine sürpriz yapan unutulmaz geziyle ilgili BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’a teşekkür etti. Korkmaz, geziye eşi Eda Hanım ile birlikte katıldı.