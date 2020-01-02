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Kıdem tazminatı yüzde 15 zamlandı

Asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam, çalışanların kıdem tazminatını da artıracak. En düşük rakam 2.943 liraya, tavan fiyat ise 6.699 liraya çıkacak.
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Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor.

DAHA FAZLA PARA

2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5'i bulacak.

Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa çıkacak. Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

KIDEM NASIL HESAPLANIYOR?

Kidem tazminatı aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

STAJYERE 631 LİRA MAAŞ

2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar artacak. 2019'da gençlere en az 548.70 lira ödenirken, bu tutar 631.19 liraya çıkacak. Devlet katkısı tutarı 2020'de 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420.70, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210.40 lira olarak uygulanacak. (Faruk Erdem/Sabah)

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