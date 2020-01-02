Hyundai Assan’da yeni yıl heyecanı

Hyundai Assan’da yeni yıl sevinci ve iyi dilekler paylaşıldı. Hyundai Assan üst yönetimi ve fabrika yöneticileri yılın son gününde çalışanlarıyla beraber biten seneyi uğurladı. Gün boyunca süren etkinlikte yöneticiler ve toplamı 3000’i bulan Hyundai Assan ve taşeron çalışanları tokalaşarak karşılıklı iyi dileklerini paylaştılar.