Hyundai Assan’da yeni yıl sevinci ve iyi dilekler paylaşıldı. Hyundai Assan üst yönetimi ve fabrika yöneticileri yılın son gününde çalışanlarıyla beraber biten seneyi uğurladı. Gün boyunca süren etkinlikte yöneticiler ve toplamı 3000’i bulan Hyundai Assan ve taşeron çalışanları tokalaşarak karşılıklı iyi dileklerini paylaştılar.
Bugün 11:09 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:11 TSİ
Hyundai Assan’da yeni yıl heyecanı
Hyundai Assan yöneticileri yeni yıl öncesi çalışanlarıyla iyi dileklerini paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz