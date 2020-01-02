Akçin: Bizleri yok sayacak kadar ilgisizler

Çocukların oyuncu olarak rol aldığı tiyatro festivali 10’uncu kez perde açacak. Daha önceki yıllarda sokaklarda, parklarda, bulvar ve caddelerde gerçekleştirilen festival on yıldan bu yana kapalı salonlarda ücretsiz olarak seyircilerle buluşuyor.Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından düzenlenecek olan 10’uncu Sahnesiz Oyunlar Tiyatro Festivali’nin tanıtımı kahvaltılı programda, Coffee Chefs Roastery’de yapıldı. Çocuk ve gençlerden oluşan 12 grubun görev aldığı festivalde 12 ayrı oyun oynayacak olan festivalin tanıtım toplantısında İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Müdürü Hüsniye Akçin, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ve çok sayıda gazeteci yer aldı.

“EN ÇOK TİYATRO SEYREDEN 3’ÜNCÜ KENT”

Toplantıda konuşan Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin “Hedefimiz vardı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve huzurluyum. 1979 yılında belirlediğimiz ve hedef olarak önümüze koyduğumuz ana başlıkların neredeyse tamamı Kocaeli’nde bu gün itibariyle gerçekleşmiş bulunuyor. Ülkemizin resmi verileri de bunu kanıtlamaktadır. TÜİK verilerine göre Kocaeli, İstanbul ve Ankara’dan sonra, en çok tiyatro seyreden kent olarak üçüncü sırada yer almıştır. Bu sonuç gizli saklı açıklanmış, önemsiz,sıradan bir gelişme gibi algılanmıştır” ifadelerini kullandı.

“BU KENTİ RENKLENDİRMEKTEDİR”

“Oysa bizler artık biliyoruz ki Kocaeli bir tiyatro kentidir” diyen Akçin,“Bu sonuçta ve bu sevinçli verilerin oluşmasında, festivallerimizde görev alan çocukların ve ailelerinin kırk yıllık emek ve inançları vardır. Kentimizin Tiyatro gündemini ve politikalarını elinde tutan Kocaeli Bölge Tiyatrosu ve Burhan Akçin’in dışındaki kurum, kuruluş ve kişilerinde çabaları unutulamaz. Özellikle dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen ile birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz “Belediye Şehir Tiyatrosu” başta olmak üzere, Kocaeli’de yerleşik olarak perde açan profesyonel tiyatroların, amatör tiyatroların, dernek ve kafe tiyatro gruplarının varlığı bu kenti renklendirmekte ve dokusunu oluşturmaktadır” sözlerini kullandı.

BİZLERİ YOK SAYACAK KADAR İLGİSİZLER

Akçin sözlerini, “Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümlerinin de varlığı bizleri gururlandırmakta. Okuyan, yazan ve oynayan sanatçılar sorumluğuna taşımaktadır. Yerel yöneticilere ve merkezi yönetimin atanan yetkililerine gelince bu kadar sevinçli sözler söylememiz mümkün değil. “Marifet iltifata tabidir.” Ama bırakın iltifat etmeyi, girişimlerimizi bilmeden engelleyecek kadar savurgan ve bizleri yok sayacak kadar ilgisizler diyebilirim.Bu kısa değerlendirmeden sonra, kırk yıldan bu yana yılda iki ayrı tiyatro festivali bahanesiyle bir araya geldiğimiz gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde sürdürdü.

FESTİVALİMİZİN ÖKSÜZ KALMASINI ÖNLEDİ

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin sözlerinin sonunda şu ifadeleri kullandı: “Amacımız aslında gazete sahipleri, yöneticileri, yazarları, habercileri ve çalışanları ile ilimizin emektar ve çalışkan aynı zamanda eski bir tiyatro kuruluşunu bir araya getirmektir. Bir başka teşekkürüm ise, DolphinAVM’nin yöneticilerine. On yıldan bu yana salonlarını çocuk gruplarımıza koşulsuz olarak açarak, festivalimizin öksüz kalmasını önledikleri için.Mayıs ayındaki diğer çocuk tiyatrosu festivalimizde buluşmak üzere seyircilerimizi 4 Ocak’tan itibaren DolphinAVM’nin ikinci katına bekliyorum.”

ETKİNLİK PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE

4 Ocak Cumartesi Saat 14.00 Grup Maske – Sıralama

4 Ocak Cumartesi Saat 15.30 Grup Mim – İyi Geceler

4 Ocak Cumartesi Saat 17.00 Grup Mitos – Düşlerime Işık Versinler

5 Ocak Pazar Saat 14.00 Grup Monolog – Aydınlanma

5 Ocak Pazar Saat 15.30 Grup Mimesis – Tamamlanamayan

5 Ocak Pazar Saat 17.00 Grup Mitoloji – Arketipler

11 Ocak Cumartesi Saat 14.00 Grup Melodi – Bütünseller

11 Ocak Cumartesi Saat 15.30 Grup Metronom – Masal Dünya

11 Ocak Cumartesi Saat 17.00 Grup Metod – Tepki

12 Ocak Pazar Saat 14.00 Grup Mimik – Uyum

12 Ocak Pazar Saat 15.30 Grup Müzikal – Kuklalar

12 Ocak Pazar Saat 17.00 Grup Minyatür – Gökkuşağına Merhabaaa!