Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:48 TSİ- Gündem G: Bugün 12:00 TSİ

Koçak: Bazılarının derdi partiyi iktidar yapmak değil

Önceki Dönem CHP İl Yöneticisi ve CHP Derince İlçe Başkanı Adayı Birkan Koçak sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

12 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince kongresine önceki dönem il yönetici Birkan Koçak aday olduğunu duyurmuştu. Koçak kongre öncesi bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Koçak yaptığı paylaşımda, “Parti içinde herkes “Ben ne olacağım?”sorusunu soruyor.Bazılarının derdi partiyi iktidar yapmak değil, Partide koltuk kapmak peşinde! Nasıl belediye başkanı, nasıl milletvekili olurum, derdinde! CHP'nin acilen bir dava partisine dönüşmesi lazım.Bize davasına inanan, her türlü saldırıya karşı koyacak ideolojik donanıma sahip, parti disiplininden kopmayacak inançlı dava adamı lazım” ifadelerinde bulundu.

Bugün 11:48 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

A.kahyalı - koçak bu açıklaman sadece chp içinde değil bütün partilerde aynı onun içinde ülke sadece iç çekişmelere gebe olarak kısır bir döngü içinde yuvarlanıp gidiyor sadece temennim seçilecek olan kişilerin bölgenin zengini vede nüfusu yüksek bu nüfusu ile istediğini halleder tipli insanların seçilmemesi gerisi kolay

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 12:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

İzmit Belediyesi önünde eylem var mask
İzmit Belediyesi önünde eylem var
Borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak! mask
Borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamayacak!
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti! mask
Yoğun kar yağışı trafiği altüst etti!
İzmit’te yılbaşında mekanlara yoğun ilgi mask
İzmit’te yılbaşında mekanlara yoğun ilgi
Güney: CHP'den kaç kişi işe başladı açıklasınlar mask
Güney: CHP'den kaç kişi işe başladı açıklasınlar
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!
Aslı Kuş’un acı günü mask
Aslı Kuş’un acı günü
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor! mask
O virüs Kocaeli'de hızla yayılıyor!
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Kartepe'ye tatilci akını mask
Kartepe'ye tatilci akını
Yaptırmayan yandı! Bugünden itibaren cezası 776 TL mask
Yaptırmayan yandı! Bugünden itibaren cezası 776 TL

GALERİ

Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL