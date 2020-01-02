Koçak: Bazılarının derdi partiyi iktidar yapmak değil

12 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince kongresine önceki dönem il yönetici Birkan Koçak aday olduğunu duyurmuştu. Koçak kongre öncesi bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Koçak yaptığı paylaşımda, “Parti içinde herkes “Ben ne olacağım?”sorusunu soruyor.Bazılarının derdi partiyi iktidar yapmak değil, Partide koltuk kapmak peşinde! Nasıl belediye başkanı, nasıl milletvekili olurum, derdinde! CHP'nin acilen bir dava partisine dönüşmesi lazım.Bize davasına inanan, her türlü saldırıya karşı koyacak ideolojik donanıma sahip, parti disiplininden kopmayacak inançlı dava adamı lazım” ifadelerinde bulundu.
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Yorumlar
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A.kahyalı - koçak bu açıklaman sadece chp içinde değil bütün partilerde aynı onun içinde ülke sadece iç çekişmelere gebe olarak kısır bir döngü içinde yuvarlanıp gidiyor sadece temennim seçilecek olan kişilerin bölgenin zengini vede nüfusu yüksek bu nüfusu ile istediğini halleder tipli insanların seçilmemesi gerisi kolay
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