Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşında huzurun ve güvenliğim sağlanması amacıyla 26 trafik timi 65 personelle denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde denetimlerini sürdüren ekipleri tarafından 2 bin 503 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 74 araç sürücüsün toplam 44 bin 852 TL para cezası kesildi. 31 araç trafikten men edilirken, 13 kişinin sürücü belgesi geçici olarak alındı. Jandarma İl Komutanlığı tarafından denetimlerin il genelinde sürdürüleceği öğrenildi.