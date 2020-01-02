Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşında huzurun ve güvenliğim sağlanması amacıyla 26 trafik timi 65 personelle denetimler gerçekleştirdi. İl genelinde denetimlerini sürdüren ekipleri tarafından 2 bin 503 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 74 araç sürücüsün toplam 44 bin 852 TL para cezası kesildi. 31 araç trafikten men edilirken, 13 kişinin sürücü belgesi geçici olarak alındı. Jandarma İl Komutanlığı tarafından denetimlerin il genelinde sürdürüleceği öğrenildi.
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Kural tanımayan sürücülere 44 bin 852 TL ceza
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yılbaşında yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 44 bin 852 TL para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz