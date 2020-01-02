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1 yılda 3 milyon kişiye hizmet verdi

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2019 yılında birçok farklı yenilik yaparak yolcuların memnuniyetini kazandı
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Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği son yeniliklerin ardından vatandaşların şehirlerarası ulaşımlarındaki birinci tercihi haline geldi. Yolcuların yanı sıra ziyaret, asker uğurlama, cafeterya da vakit geçirmek isteyenler ve restoranlarda yemek için gelen vatandaşlar terminali gönül rahatlığı ile kullandı. Otogar, 1 yılda 3 milyon 338 bin ziyaretçiyi misafir etti

798 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

799 bin yolcunun seyahat ettiği Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, Asya – Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü konumunda. Türkiye’nin tüm illerine seyahat etmek için gelinen terminalde, vatandaşların ferah, temiz ve güvenli bir şekilde hizmet alması sağlandı.

359 BİN OTOBÜS GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Türkiye’nin 4 bir yanına giden otobüsler 2019 yılında da Kocaeli Terminaline uğrayarak seyahatlerine devam etti. Toplamda 45 peron bulunan terminalde doğu veya batı yönü istikametine giden otobüsler bu noktadan yolcu alıp yoluna devam etti.

YOLCU VE ARAÇLARA BÜYÜK KOLAYLIK

2019 yılında 359 bin 796 otobüsün giriş ve çıkış yaptığı terminal örnek olma özelliği taşıyor. Yolcuların olduğu kadar otobüslerin de rahatlıkla giriş çıkış yaptığı terminal, 6500 metre kare kapalı 23000 metre kare açık alanı ile sürücülere de büyük kolaylık sağlıyor.

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