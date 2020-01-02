Alınan bilgiye göre İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi Baç Kavşağı mevkisinde bulunan ve İzmit’in tarihi yapılarından olan Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii), 2018 yılında riskli yapı olduğu gerekçesiyle Kocaeli Valiliği tarafından ibadete kapatılmıştı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yıkılarak yeniden inşa edilmesi için ihale edildi. İhaleyi 2 milyon 394 bin 202 TL bedel ile kazanan yüklenici firma 2018 yılının Kasım ayında temel kazılarını yaparak inşaata başladı. Halk arasında Çınarlı Cami olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camiinin inşaatında taş örme usulüyle örülen duvar, sabaha karşı 05.30 sıralarında yoğun yağış sebebiyle duvarda kullanılan harcın tam olarak kurumaması sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin sabaha karşı yaşanması sebebiyle can veya mal kaybı meydana gelmezken çevrede paniğe neden oldu. Bölgede yıkılan duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Bugün 12:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:51 TSİ
Çınarlı Camii'nin duvarı çöktü
İzmit’te bir süredir onarımı devam eden Çınarlı Camii'nin inşaatının taş döşeme usulü örülen duvarı, gece yağan yağmurdan su alan harçların yumuşaması nedeniyle çöktü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - VAY ANASINI ARKADAŞ YAHU YAĞMURLA YIKILAN DUVARDA GÖRDÜK EĞER TAZE DUVAR İSE ADAM BİR BRANDA ÖRTER YAHU . BU DEVİR BU DUVARIN AKIBETİ İLE ANILACAK. CAMİ BU CAMI , AKDAMAR ADASINDAKİ KİLİSE DEĞİL . NASIL BİR HARÇ KULLANILMIŞ O DEVRİN HARCI GİBİ İSE BİLE BİR NAYLON ÖRTÜLÜP KORUMAYA ALINMALI İDİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.