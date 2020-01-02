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Çınarlı Camii'nin duvarı çöktü

İzmit’te bir süredir onarımı devam eden Çınarlı Camii'nin inşaatının taş döşeme usulü örülen duvarı, gece yağan yağmurdan su alan harçların yumuşaması nedeniyle çöktü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi Baç Kavşağı mevkisinde bulunan ve İzmit’in tarihi yapılarından olan Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii), 2018 yılında riskli yapı olduğu gerekçesiyle Kocaeli Valiliği tarafından ibadete kapatılmıştı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yıkılarak yeniden inşa edilmesi için ihale edildi. İhaleyi 2 milyon 394 bin 202 TL bedel ile kazanan yüklenici firma 2018 yılının Kasım ayında temel kazılarını yaparak inşaata başladı. Halk arasında Çınarlı Cami olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camiinin inşaatında taş örme usulüyle örülen duvar, sabaha karşı 05.30 sıralarında yoğun yağış sebebiyle duvarda kullanılan harcın tam olarak kurumaması sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin sabaha karşı yaşanması sebebiyle can veya mal kaybı meydana gelmezken çevrede paniğe neden oldu. Bölgede yıkılan duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Erol Demirbek - VAY ANASINI ARKADAŞ YAHU YAĞMURLA YIKILAN DUVARDA GÖRDÜK EĞER TAZE DUVAR İSE ADAM BİR BRANDA ÖRTER YAHU . BU DEVİR BU DUVARIN AKIBETİ İLE ANILACAK. CAMİ BU CAMI , AKDAMAR ADASINDAKİ KİLİSE DEĞİL . NASIL BİR HARÇ KULLANILMIŞ O DEVRİN HARCI GİBİ İSE BİLE BİR NAYLON ÖRTÜLÜP KORUMAYA ALINMALI İDİ

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