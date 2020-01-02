Çınarlı Camii'nin duvarı çöktü

Alınan bilgiye göre İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi Baç Kavşağı mevkisinde bulunan ve İzmit’in tarihi yapılarından olan Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii), 2018 yılında riskli yapı olduğu gerekçesiyle Kocaeli Valiliği tarafından ibadete kapatılmıştı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yıkılarak yeniden inşa edilmesi için ihale edildi. İhaleyi 2 milyon 394 bin 202 TL bedel ile kazanan yüklenici firma 2018 yılının Kasım ayında temel kazılarını yaparak inşaata başladı. Halk arasında Çınarlı Cami olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camiinin inşaatında taş örme usulüyle örülen duvar, sabaha karşı 05.30 sıralarında yoğun yağış sebebiyle duvarda kullanılan harcın tam olarak kurumaması sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin sabaha karşı yaşanması sebebiyle can veya mal kaybı meydana gelmezken çevrede paniğe neden oldu. Bölgede yıkılan duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.