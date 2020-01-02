Poşet zammıyla ilgili flaş gelişme!

Sosyal medyada plastik poşetin 30 kuruş olacağına dair paylaşılanlara Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'dan cevap geldi. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Birpınar, "Poşetin 30 kuruş olacağı bilgisi yanlıştır. 2020'de poşete zam yok" dedi. 1 Ocak 2020 itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak. 2019 da yürürlüğe giren plastik poşetlerin para ile satılması uygulaması sonrası 25 kuruş olarak belirlenen poşet ücretleri 2020 yılında da aynı olacak.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 77 ORANINDA AZALDI

Uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı, kişi başı aylık kullanım adedi 10'a kadar düştü2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü.

200 BİN TON PLASTİĞİN KULLANIMI ÖNLENDİ

Ayrıca 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi. 1 ton plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önlenmesi ile yaklaşık 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi.