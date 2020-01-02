Çakar: İzmit Belediyesi işçi çıkarmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar bugün ilçe binasında İzmit Belediyesi’nde sözleşmelerinin bitmesinin ardından işten çıkartılanlar hakkında basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen açıklamaya Çakar’ın yanı sıra CHP İlçe Sekreteri Av. Veli Beyaztaş da katılım sağladı.

“PASTA KESMİŞLERDİ”

Çakar yaptığı açıklamada, “Sözleşmelerin yenilenmemesi ile ilgili kentimizde bir algı operasyonu yapılmaktadır. Belediyemiz işçi çıkartmamıştır, sözleşmeli olarak alınan işçi arkadaşlarla bu dönem sözleşmelerini yenilenememiştir. Fatma Kaplan Hürriyet, kötü niyetli olsaydı BEKAŞ’ta çalışmalarını söylemezdi. Süreç böyle giderken AKP İzmit İlçe Başkanımız Ali Güney hemen arkadaşlarımızla iletişime geçerek mağdur edebiyatı yapmaktadır. Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesmişlerdi. Fatma Kaplan Hürriyet yönetimindeki İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen teftiş memurları tarafından incelememiştir” dedi.

RAPORU ANLATTI

Rapordan bahseden Çakar, “Burada da farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor, söz konusu müfettiş İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmiş olduğu teftiş kurulu söz konusu rapor ile, bazı sözleşmeli personelin alındıkları kadro ile ilgisi olmayan birimlerde işlerde istihdam edildiği, eğitmen kadrosunda çalıştırılmak üzere sözleşme yapılan personelin isim vermek istemiyorum kültür işler müdürlüğünde şoför olarak istihdam edildiği, 5393 sayılı belediye kanunu belediyelerin uzman ve teknik personeli yıllık sözleşme ile çalıştırabilmesine imkan tanımaktadır. Uzmanlık alanları ile hiçbir ilgisi olmayan işlerde çalıştırılması kanunla bağdaşmaktadır” ifadelerinde bulundu.

“RAPORDA YER ALMAKTADIR”

Rapor hakkında konuşmasını sürdüren Çakar, “Yine belediye kanunu 49/3-5 maddeleri hükmü gereği ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartların dair yönetmeliğin 21 maddesi hükmüne uygun davranılmalı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların personel sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz şeklinde. 4. Maddesi hükmü ile sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka işte çalıştırılamaz şeklindeki 6. Maddesi hükümleri doğrultusunda da işlem yapılması sağlanarak sözleşmeli personelin uzmanlık alanı veya teknik bilgisi dışındaki alanlarda çalıştırılmaması sağlanmalıdır. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen 06.06.1978 tarih 15754 sayılı bakanlar kurulu kararının 15. Maddesine göre kameraman kadrosunda istihdam edilecek personelin yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde mezun olmak şartı ön görüldüğü halde, bu şartlara haiz olmayan kişilerin sözleşmeli memur yapıldığı raporda yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“İŞTEN ÇIKARMA YOKTUR”

Yine sosyal çalışmacı kadrosu, yüksek öğretim kurumlarında mezun şartı aranırken , bu kadroda istihdam edilenin bu şarta haiz olmadığı bu nedenle sözleşmesinin yenilenmediği, programcı kadrosunda istihdam edilebilmek için D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı öngörüldüğü halde, bu kadrolara sözleşmeli memur olarak atananların bu şartları karşılamadığı; bu tespitler rapordaki birkaç tespittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ve bağlı olduğu hukuk kurallarına göre yönetilir. Keyfi uygulamalar ile ne resmi ne de özel bir sektörü işletemezsiniz. Burada işten çıkarma yoktur. Kanuna uygun hareket edilerek sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmemiştir. Varsa kendilerine göre bir haksızlık hukuk yolu açıktır. Burada AKP’ye ekmek belediyeyi kaybetmiş olmanın hazmedemezliği devam etmektedir.

“NEDENİ GAYET AÇIK”

Çakar son olarak, “İzmit’te ekonomik krizden etkilenip işten çıkarılanlar oldu, haksız nedenle fabrikalardan işten çıkarılanlar oldu, AKP o zaman neredeydi? İzmit belediyesinde sözleşmesi yenilenmeyen bu arkadaşların ne ayrıcalığı varda bunlar üzerine yoğunlaşarak bu kadar ilgili davranıyorlar,Nedeni gayet açık. İzmit belediyesine kaybetmiş olmasının acısı. Biz Hürriyet’in yanındayız” dedi.

“İZMİT BELEDİYESİ’Nİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş ise, “Nedeni tamamen siyasi. Bu dönem İzmit Belediyesi’ni kaybetmiş olmasının acısı ile bu tarz konuları, aslında kendileri de biliyorlar hukuksuz, haksız atamaların yapıldığını, bunun farkındalar. Buradan İzmit Belediyesi’ni karalamaya çalışıyorlar. Belediyeyi incelemeye gelen müfettişler, İçişleri Bakanlığı’nın yıllık teftiş olarak göndermiş olduğu bir kurul. Bu kurul haksızlıklar, hukuksuzlar olduğunu tespit ediyor.9 ay oldu. Yapılması gereken hizmetler varken, işçiye kıyım yapalım algısı olmuş olsaydı eğer personeli masasına yatırır kimlerin yakını olduğu, haksız çalıştırıldığı raporunu çıkartır öyle işçi kıyımı olurdu. 29 kişiden bahsediliyor, 12 kişinin sözleşmesi yenilenmemiş, diğer 6 kişiye BEKAŞ’a geçmesi teklif edilmiş. Asgari ücretle çalışanların 2-3 katı maaş alanlar var” şeklinde konuştu.