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İşte Kocaeli'nin bir aylık uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 17 kilo 324 gram esrar, 632 gram skunk, 35 kilo 816 gram eroin, 224 gram metamfetamin, 36 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin 103 adet uyuşturucu hap, bin 10 adet sentetik ecza ve 753 gram kokain ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 44 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 1 adet sentetik ecza, 10 gram esrar ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bugün 13:05 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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