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Filiz: "Asıl sorumlu Nevzat Doğan"

İzmit Belediyesi’nde gerçekleştirilen işten çıkarmalar ile ilgili İYİ Parti’den açıklama geldi
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İzmit Belediyesi’nde sözleşmesi sona eren memurların işine son verilmesinin ardından İYİ Parti’den konuyla ilgili açıklama geldi. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz işten çıkarmaların haklı gerekçelerle gerçekleştirildiğini ifade ederek bu olayın asıl sorumlusunun Nevzat Doğan olduğunu ifade etti. Filiz’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde İzmit Belediyesi'nden sözleşmeli memurların işlerine son vermeyle ilgili yoğun bir propaganda yapılmaktadır.

Öncelikle bilinmelidir ki, belediyeler dahil olmak üzere devlet kurumlarına sözleşmeli memur almak ve sözleşmeyi sonlandırmak tamamen yasal hükümlere bağlıdır. Yasalara uygun olduğu sürece ilgili idarenin insiyatifindedir.

Dil, din, siyasi görüş ayırtetmeden yasalara karşı insanların işten çıkarılması hiç bir vicdan tarafından kabul edilemez. Ancak, önceki hafta İçişleri Bakanlığı tarafından gelip inceleme yapan müfettişler sözleşmesi uzatılmayan memurların hepsinin önceki Belediye Başkanı tarafından usulsuz memur yapıldığını tespit etmişler ve bu usulsüzlüğün giderilmesi için gereğinin yapılmasını rapor etmişlerdir.

Asıl sorumlu; usulsüz bir şekilde memur alımı yapan AKP eski belediye başkanıdır,  müfettişlerin raporu doğrultusunda usulsüzlüğün giderilmesi için gereğini yapan Sn. Fatma Kaplan Hürriyet değildir.

Yıllardır devletin her kurumunu arpalık ve siyasi rant olarak değerlendiren AKP iktidarı konumlarını kaybettikçe kendi yaptıkları usulsüzlükleri gürültü yaparak kapatmaya çalışmanın gayreti içindedirler. Ama unutulmamalıdır ki, ne kadar kapatılmaya çalışılsa da kokusu çıkıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - KISACA ÖZETLEMİŞ PELİN HANIM,SADECE KONUYU SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR.NEVZAT DOĞAN IN İZMİT E ÇOK KÖTÜLÜĞÜ OLMUŞTUR.BU SORUNLARIN HEPSİ CEDİT MESELESİ VE DAHA BİR ÇOK MESELENİN ALTINDAN NEVZAT DOĞAN ÇIKAÇAKTIR.ALİ GÜNEY İLÇE BAŞKANIYKEN DOĞANA NEDEN HİÇ BİR İŞ YAPTIRAMADI.ÇÜNKÜ DOĞAN İLÇE BAŞKANINI SALLAMIYORDU.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 13:33

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