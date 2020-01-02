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Yerli otomobil için flaş ön sipariş açıklaması!

Tanıtıldığı günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından sayısız ön sipariş talebi alan yerli otomobil hakkında TOGG'dan flaş bir açıklama geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu(TOGG), yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu.
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

İşte TOGG'un sosyal medya hesabından yayınlanan o açıklama...

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