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Ünlü: Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sözleşmesini yenilemeyerek işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla ilgili açıklamalarda bulundu
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Ünlü yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in vicdanları yaralayan, insanların haklarını yok sayarcasına ortaya koyduğu, keyfi, bağnaz ve partizanca kararlarını ibretle izlemekteyiz. Fatma Kaplan Hürriyet’e parti binasının çay ocağını değil tüm hemşerilerimize ait olan belediyeyi devraldığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Sayın Hürriyet, illa kendi parti kadrolarına yer açmak istiyorsa yapması gereken daha fazla iş üretip istihdam haddini arttırmak olmalıdır.

"SAMİMİ DEĞİLLER"

Ben en başından beri samimi değiller demiştim. Yılbaşı gecesi Belsa önünde kutlama yapılırken, insanların işsiz kalması vicdanları yaralamıştır. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Milletimiz yapılanları görüyor. Biz süreci takip ediyoruz. Bakalım işten çıkarılanların yerine kimler getirilecek.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İnsanların siyasi görüşlerine göre tasnif edilerek örgüt kafasıyla devlet kadrolarında zalimce uygulamalar yapmak CHP’nin genlerinde vardır. Ama bilinmelidir ki ; Cumhur İttifakı’nın güçlü iradesi bu kokuşmuş zalim zihniyetin önünde kurulmuş bariyer olacaktır. MHP Kocaeli teşkilatları olarak emeklerinden edilen işçilerimizin mücadelelerine hukuki, sosyal her türlü desteği vereceğiz.

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