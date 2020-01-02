Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli’ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başiskele ve Körfez İlçelerinde geçtiğimiz Pazar günü operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi ve eylem hazırlığında oldukları öne sürülen A.T. , E.İ. ve S.E.Ş. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrolü sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ifadeleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.