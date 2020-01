İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından 2019’un son günlerinde çalışanlarla sözleşme yenilememesi üzerine bugün Bem Bir-Sen tarafından İzmit Belediyesi önünde eylem düzenlendi. Şube Başkanı Sadican Aygün, Memur Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, sendika temsilcilerinin düzenlediği eyleme, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da katılım sağladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Eylem öncesinde ve eylem süresince çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca eylemde “İzmit ağlıyor, gülümsemiyor” ve “Zulme karşı omuz omuza” sloganları atıldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“CELLAT OLDUKLARINI İSPAT EDİYORLAR”

“Yerel seçimlerden sonra el değiştiren belediyelerdeki memura, sözleşmeli personele, işçiye zulüm emekçi kıyımı, emeği hiçe sayan zalim tavırlar, ocakları söndürüyor her geçen gün mağdur sayısını artırarak devam ediyor. Yıllarca hizmet etmiş insanlar ‘martın sonu bahar’ diyenler tarafından zemheride kapı dışarı ediliyor. Seçimin gülen yüzleri, usta senaristleri ikinci perdede makyajları dökülüyor gerçek yüzlerini gösteriyor ve emekçilere reva gördükleri zulümle cellat olduklarını ispat ediyorlar. Sendikal baskı, yıldırma, sürgün, işten atma artık belediyelerde sıradanlaşıyor, sıradanlaşan bu kötülük; emeği, sendikacılığı, toplumsal birçok değeri öldürüyor. Yetkililerin sessizliği ve ilgisizliği emekçilerin acısını daha da katmerleştiriyor.

“YAVAŞ YAVAŞ PERSONEL KIYIMLARI BAŞLADI”

Milletimiz elbette bu zalimlerden vakti geldiğinde hesap soracaktır ancak bugün için adaletin acilen tecelli etmesi için burada toplanmış bulunuyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun kim haksızlığa uğramış olursa olsun biz her yerde bugün burada olduğu gibi emekçilerin yanında olacağız, onların sesi, sözü, hak aramada gücü, adalet talebinde çığlığı olmaya devam edeceğiz. Türkiye’mizin birçok yerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinden hemen sonra İzmit’te de kamuoyunun gözü önünde haksız ve asılsız gerekçelerle yavaş yavaş personel kıyımları başladı. Üstelikte bu haksızlıkları yapan, bu ağıtın bestekârı kim biliyor musunuz? Seçime ‘Gülümse İzmit’ sloganıyla hazırlanan bir başkan.

“70 OCAĞIN GELECEĞİNİ KARARTTILAR”

İzmit Belediyesi yönetimi seçimden hemen sonra ilk iş olarak sendika kanunu hiçe sayarak 165 Bem-Bir-Sen üyesini baskı yaparak 123’ü istifa ettirilip belediye başkanının arka bahçesi mi ön bahçesi mi? Kimin kimi yönettiği belli olmayan sendikamsı örgüte üyeliğe zorlandı! İnsanlar ekmeği ve geleceği arasına sıkıştırılarak rızaları gözetilmeksizin dayatmalarla sendikaları değiştirildi. Savaş sonrası ortada bir ganimet varmış psikolojisiyle hareket eden bu güruh, sendikacılığı levhaya indirgeyerek, sunilikte dip yaptılar. Zorlama, sürgün, cebri istifa kesmedi 70 işçi kardeşimizin işine son vererek tüten 70 ocağın geleceğini kararttılar, aileleri mağdur ettiler. Bu kıyımların son sürümü de 25 sözleşmeli arkadaşımızın işten çıkartılma kararı oldu. Zaten İzmit Belediyesi bir süredir sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını yarım yatırarak mahrum ettiği aileleri şimdi tümden mağdur ederek hizmette değil, zulümde sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

“POLİTİK EMELLERİNE KURBAN ETMİŞTİR”

31 Mart seçimleri öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız bu bizim namus sözümüzdür” demişti. Şimdi biz kendisine burada soruyoruz! Sözlü olarak vaat ettiğiniz şeyin özü neye denk düşmektedir? ‘Gülümse İzmit’ diyen Başkan olarak işsiz kalmış, sürgün yaşamış, baskıdan bıkmış insanlara sırıtarak mı bakıyorsunuz? İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir. Adalet yerini mutlaka bulacak. Bu zorbalar zulümle abat olamayacaklar. Burada sizlerin huzurunda kamu vicdanı adına İzmit Belediye Başkanı ve yönetimine soruyoruz;

“KAMUOYU NEZDİNDE KOMİKTİR”

İşten çıkartmalarla ilgili “Liyakate aykırı personel çalıştırılıyor” beyanından kasıt, sizlerin ideoloji ve politik görüşünüze uygunluk mudur? Liyakat, hizmette ehliyet midir, sizce belirlenen kalıplara girmek midir? İzmit Belediyesi tarafından üretilen gerekçeler yasal dayanaktan uzak, fütursuz ve pervasızdır. Bahsi geçen sözleşmeli çalışanların işten çıkartılmasının “kamu vicdanını sağlamak adına yapıldığı” yalanı içler acısı bir durumdur. Bunu ifade etmek söyleyen açısından trajik, kamuoyu nezdinde komiktir. Traji-komik işlere imza atmaktan, zulümle anılan bir başkan olmaktan vazgeçin! Sözleşmeli memur ve işçi kıyımlarına derhal son verin, derhal görevlerine iade edin.

“TÜM BEL-SEN ADINI KARA LEKE OLARAK YAZDI”

Ne yazık ki; Tüm Bel-Sen, adını sendikacılık tarihine kara bir leke olarak yazdığını görmekteyiz! Kendi üyesinin celladına gülümseyen sendikacı geçinen, sendikamsı yapılarda bu zulümde pay sahibidirler! Vicdansız belediye başkanı ile kutlama yaparak zalimi cesaretlendiren; kendi üyesini bile savunmaktan imtina eden Tüm Bel-Sen, KESK bilesiniz ki zulme sessiz kalan-zulme ortaktır! Kirletici zihinlerinizi ifşa edeceğiz! Toplumsal değerlerimize zarar vermek, aile bağlarımızı yok etmek başta olmak üzere Batıdan ihale aldığı projeleri Müslüman mahallesinde salyangoz satarcasına savunan bu sendikamsı yapıların emekçiye ne kadar değer verdiği ortadadır. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir eli bağda bir eli dağda yapıların ipini çekmek de ekmeğimize sahip çıkmakla aynı önem de görevimizdir. Zulme rıza gösterenlere de haddini bildirmek sizin de bizim de mücadelemizin tamamlayıcı unsurudur.

“YAPILAN ZULME DUR DİYORUZ”

Memur-Sen olarak Bem-Bir-Sen emeğin başkentinden haykırıyoruz! Adana Büyükşehir’de, Mersin Büyükşehir’de Kırşehir’de, Kars’ta, Adana Ceyhan’da, Tarsus’ta, Bilecik’te, Muş’da, Bozüyük’te, Efeler’de, Tire’de, Nazilli’de, Yenipazar’da, Silvan’da, Mihallıçık’da,Yahşihan’da, Mersin Meski’de ve bunun gibi birçok belediyede sözleşmeli personellere yapılan zulme dur diyoruz! Ve diyoruz ki, emekçileri işten atanların kişisel olarak da ve kurumsal olarak da tarih sayfalarında ve vicdanlar da bu durum bir utanç sayfası olarak her daim yer alacaktır. 2020’nin ilk gününde işsiz kalan bütün sözleşmeli personellerin üyemiz olsun olmasın biran önce işlerine dönmesi ve ekmeğinden olmamasını istiyoruz. Haykırıyoruz!

“BUGÜN SİZLER İÇİN SEFERBER EDİLMİŞTİR”

Yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak, her zaman emekçinin limanı Bem-Bir-Sen olarak İzmit Belediyesindeki üyelerimizin, üye olmayan mağdur arkadaşlarımızın ve haklarından mahrum kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Her üyemize her zaman hukuki destek başta olmak üzere kapımız açıktır. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sizin için vereceğiz. Sizin emeğinizin savunucusu, ekmeğinizin davacısı olmaktan onur duyacağız. Gücünü bağımsızlığından, üyelerinin desteğinden ve dirayetinden alan bir sendika olarak milletimizin değerlerini ayakta tutmak, ülkemiz için ter akıtmak, üyemiz için gözümüzü daldan budaktan sakınmamak bizi büyütmüştür, büyüklüğümüzün gereği ne ise bugün sizler için seferber edilmiştir, edilecektir.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Bizim safımız emekçinin safı olarak nettir. Bu istikameti belirlediğimiz ilk günden bugüne sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyi burada olduğu gibi her zaman her yerde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yolda asla geri adım atmadık, atmayacağız. Meydanlarda tek Sendika olan Bem-Bir-Sen konfederasyonumuz Memur-Sen ile birlikte Türkiye’mizin her yerinde olduğu gibi İzmit Belediyesinde de tüm haksızlıkları takip edeceğiz, emekçinin alının terinin savunucu olmaya gayret göstereceğiz. Çalışanlar, üyelerimiz sahipsiz ve kimsesiz değildir.

“ACİLEN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Bugüne kadar sözleşmeli personele kadro verilmesi mücadelemiz de el değiştiren belediyelerde yeni gelen belediye başkanlarının yaptığı vicdansız uygulamalar aylardır anlatmak istediğimiz krizi İzmit Belediyesi’nde olduğu gibi net olarak yaşanmasına sebep olmuştur. Son olarak yaptığımız çalışmada başta sayın cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanına,16 Bakan, 524 Milletvekili ve 9 Siyasi Parti Genel Başkanlarına gönderdiğimiz Sözleşmeli Personele Kadro talebimizi içeren mektupta anlattığımız gibi. Bugün olağanüstü toplanan TBMM’ni ve çözüm sunacak bütün yetkilileri buradan göreve davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Anayasamızın 2.Maddesi gereğince; günlerdir yaptığımız çağrıyı tekrarlıyorum; vicdansız belediye başkanlarının insafına bırakmadan emekçilere yapılan bu zulmün durması için sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talebimizin acilen yerine getirilmesini bekliyoruz.”