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Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

(1)
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Ramiz Karaeski - Bu ne zaman müjde verse bir kazık daha giriyor.Verme sen müjde falan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 14:46

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