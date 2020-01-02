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"Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesti"

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit  Belediyesi’nde işten çıkarmalarla ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Çakar, “Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesmişlerdi” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar bugün ilçe binasında İzmit Belediyesi’nde sözleşmelerinin bitmesinin ardından işten çıkartılanlar hakkında basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen açıklamaya Çakar’ın yanı sıra CHP İlçe Sekreteri Av. Veli Beyaztaş da katılım sağladı.

Çakar yaptığı açıklamada, “Sözleşmelerin yenilenmemesi ile ilgili kentimizde bir algı operasyonu yapılmaktadır. Belediyemiz işçi çıkartmamıştır, sözleşmeli olarak alınan işçi arkadaşlarla bu dönem sözleşmelerini yenilenememiştir. Fatma Kaplan Hürriyet, kötü niyetli olsaydı BEKAŞ’ta çalışmalarını söylemezdi. Süreç böyle giderken AKP İzmit İlçe Başkanımız Ali Güney hemen arkadaşlarımızla iletişime geçerek mağdur edebiyatı yapmaktadır. Halil Vehbi Yenice 29 işçiyi çıkartırken pasta kesmişlerdi. Fatma Kaplan Hürriyet yönetimindeki İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen teftiş memurları tarafından incelememiştir” dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Vural Cem - İdeolojik düşüncelerle hareket ettiğiniz sürece her iki partide kaybedecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 16:44
01

serkan izmit - yenice adam gibi adamdır. ne akp ne chp yenice gibi adam bulamaz. izmit yeniceyi sever

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 15:13

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