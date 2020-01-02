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Mahsur kalan aileyi zabıta kurtardı

Derince’de zaman zaman etkili olan kar yağışı esnasında aracına kar lastiği takmadığı için köy yolunda mahsur kalan Çelikdede ailesinin imdadına Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yetişti
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Özellikle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman etkili olan kar yağışı Derince’nin bazı bölgelerinde de etkisini hissettiriyor. Derince’nin merkezi ile köyleri arasındaki bağlantıyı sağlayan köy yolu da kar yağışının en çok etkili olduğu bölgeler arasında. Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 7/24 hazır kıta olan Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama işlemlerini düzenli olarak yaparak yolları açık tutuyor.

KAR LASTİĞİ UYARISI

Buna rağmen mevsim şartlarına uygun olarak kar lastiği takmayan bazı araçlar ise zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşabiliyor. Kar lastiği takmadan yola çıkan Yılmaz Çelikdede ve ailesi de Derince köy yolunda mahsur kaldı. Sürekli teyakkuz halinde olan Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kısa sürede Yılmaz Çelikdede ve ailesine ulaşarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Derince Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada araçlara kar lastiği takılmadan ve zincir bulundurmadan yola çıkılmaması konusunda bir kez daha vurgu yaptı.

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