Kocaelispor-Bandırmaspor(BİTTİ)

Kocaelispor, hazırlık maçları çerçevesinde bugünki rakibi Bandırmaspor ile Antalya'da karşı karşıya geldi.

Dk.2 Gökdeniz soldan atağı geliştirdi, ortaladı, Bura Süleyman düzeltti vurdu, savunmadan sekti.

DK.5 (GOOOOOOL)- Alihan, Burak'ın 30 metre mesafeli pasıyla buluştu sert vurdu, topu ağlara gönderdi: 1-0...

Dk.6 Alihan ceza alanı içerisinde havalanan topa vurdu, savunma uzaklaştırdı, 2 golden olduk.

Dk.8 (GOL)- Ali Kucik, sağdan sol kanada ortaladı, Doğancan topun gelişine kafayı vurdu, ağları gördü: 1-1...

Dk.11 Burak Süleyman Bandırma defansının hatasından yararlanıp topu aldı sürdü, Yakup'a aktardı, Yakup sert vurdu, kaleciden döndü.

Dk.14 Kocaelispor Burak Süleyman'ın düşürülmesiyle ceza alanı önünde serbest vuruşu kazandı. Burak kullandı, Zülküf sağına uzanarak topu tokatladı.

Dk.27 (GOL) Sağdan yapılan ortada Erkan Taşkıran kafayla topu ağlarımıza gönderdi: 1-2...

Dk.34 Bandırma atağında Erkan Taşkıran, Doğancan'dan gelen topla hareketlendi vurdu, top savunmadan kornere çıktı.

ilk yarı 1-2 bitti...

İkinci yarı başladı...

İlk yarının sonunda Bandırma'dan Rıdvan Sağlam Alihan'a sert bir faul yaptı. Arından ortam gerildi. İki takımın teknik adamı tartışma yaşadı. İlk yarı 43. dakikada sona erdi.

2-2

Dk.53 Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Burak Süleyman ile Alihan paslaştı, Alihan sağ çaprazdan mükemmel bir şut gönderdi ve ağları buldu: 2-2...

Dk. Kocaelispor Alihan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Burak Süleyman'ın pasıyla Alihan güzel bir gole imza attı ve günün yıldızı oldu. 60. dakikada tüm kadro değişti... Sahaya şu kadro çıktı: Can Emre, Yiğit, Mehmet Öztonga, Haşim arda, Onur Öztonga, Talha, sefa, doğan, cihad, Gökay, Murat şimşek

Dk.77 Cihat şutladı, top kalecide kaldı...

Dk.80 Cihad Gökay paslaşmasında son vuran Cihad oldu, ancak vuruşu kötüydü, avuta gitti.

Dk.85 Timur sol çaprazdan çok sert bir şut çıkardı, Can Emre'yi avladı: 3-3...

Dk.88 Doğancan, kaleci Can Emre'nin üzerinden aşırttı, Yiğit son anda topu çıkardı...

KOCAELİSPOR İLK 11

ERCÜMENT

SEMİH

ERDİNÇ

KEMAL CAN

TAHA BATUHAN

SERDAR ÜMİT

MESUT

ALİHAN

GÖKDENİZ

BURAK SÜLEYMAN

YAKUP

BANDIRMASPOR İLK 11

ZÜLKÜF

ABDULLAH

ONUR

FEYYAZ

ADEM

BİRCAN

RIDVAN

DOĞANCAN

ERKAN TAŞKIRAN

ALİ KUÇİK