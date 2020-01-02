Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim Seymen(50) dün Gaziantep’te trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Seymen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Seymen’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Gölcüklü İbrahim Gaziantep’te kaza geçirdi!
Gölcük’te yaşayan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim Seymen, Gaziantep’te kaza geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz