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Gölcüklü İbrahim Gaziantep’te kaza geçirdi!

Gölcük’te yaşayan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim Seymen, Gaziantep’te kaza geçirdi.
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Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim Seymen(50) dün Gaziantep’te trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Seymen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Seymen’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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