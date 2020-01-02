Baro’ya 12 yeni avukat

Kocaeli Barosu’nun yeni üyeleri olan Selin Şen, İrem Sezer, Can Acar, Hilal Kurubaş, Ammar İpek, Elif Akıncı, Yasin Usta, Ece Hüsna Aktay, Seda Nur Topkaya, Serkan Kılıç, Ayşinnur Cankan, İbrahim Ünal stajlarını başarıyla tamamladı. Yeni avukatlar Kocaeli Barosu Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda düzenlenen yemin töreniyle ruhsatnamelerini teslim aldı.Törene Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Baro Başkan Vekili Mehmet Gül, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, baroya kayıtlı avukatlar, yeni üyeler ve aileleri katıldı.

“SAVUNMA GÜCÜ YARGININ DIŞINA İTİLEMEZ”

Törende yaptığı konuşmada bu hafta yayınlanan yargı reformuna da değinerek savunma gücünün yargı dışına itilmeye çalışıldığını ifade eden konuşan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir;“Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine ve stajlarında destek olan avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yargı reformu strateji belgesi performans raporunda, savunma makamı yargı unsurları arasında sayılmamıştır. Demokratik hukuk devletlerinde, yargı sürecinde savunma makamı zorunlu olduğu kadar yargının merkezinde de yer alır. Dolayısıyla bu performans raporunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün aramıza katılan genç meslektaşlarımızın adım attıkları mesleklerinin hak ettikleri yere taşıma mücadelesin vereceklerine inanıyorum” dedi.

“HAKLARIN TEMİNATI”

Sözlerinin devamında Candemir; “Baromuz aramıza katılan genç meslektaşlarımızla günden güne güçleniyor ve büyüyor.Avukatlık mesleği kamusal niteliği kutsal olan savunma hakkının, adil yargılanma hakkının teminatı olduğu kadar hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin de teminatıdır. Baroların da başlıca vazifesi bu üstün değerler için mücadele etmektir. Aramıza katılan genç meslektaşlarımızın bu üstün değerler için sonuna kadar mücadele edeceğine inancımız tamdır. Genç meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.