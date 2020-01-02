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Son dakika: Marmara Denizi’nde deprem!

Marmara Denizi'nde 14:18'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen deprem İstanbul'un batısında hafif şekilde hissedildi.
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Ölçümlere göre Marmara Denizi’nde saat 14:18’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat deprem İstanbul’un büyük bölümünde hissedilmedi. Sadece batı ilçelerde hafif şekilde hissedilen deprem korkuya yol açtı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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