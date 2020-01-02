Son dakika: Marmara Denizi’nde deprem!

Ölçümlere göre Marmara Denizi’nde saat 14:18’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat deprem İstanbul’un büyük bölümünde hissedilmedi. Sadece batı ilçelerde hafif şekilde hissedilen deprem korkuya yol açtı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz