"Başarı bir ekip işidir biz de iyi bir ekibiz"

Argun değerlendirmesinde “Her yıl yapılan bu törenler, bizlerin yorgunluğunu alıp götürüyor. Bu noktada duyarlı davranan sayın Valimiz Hüseyin Aksoy Bey ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve daire müdürlerimiz ile başkanlarımıza teşekkür ederiz. Biz de bu motivasyonla yeni başarılara ve projelere yelken açabiliyoruz. Ufkumuzu daha da genişletiyoruz” dedi.

EKİP ARKADAŞLARINA DA TEŞEKKÜR ETTİ

Argun sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bir kişiyle olacak iş değildir. On binlerce gencimize spor yaptırıyoruz. Dile kolay. Binlerce maç oynatıyoruz. İl koordinatörlerimiz Erhan Okur, Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Erol Arutan hocamız hep yanımızda. Bize hepsi de tam destek veriyorlar ve başarı geliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum ve özlemlikle basındaki ağabeylerimizin desteğini de unutmamız mümkün değildir” dedi.