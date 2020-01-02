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"Başarı bir ekip işidir biz de iyi bir ekibiz"

Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, kentimizin okul sporlarında ilk 5 sıraya girmesiyle ilgili görüşlerini açıklarken, Valilik’teki ödül törenini de değerlendirip “Bu muhteşem tabloyu ekip olarak beraber oluşturdum. Biz bir aileyiz ve iyi bir ekibiz. Bu da başarıyı getiriyor” dedi

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Argun değerlendirmesinde “Her yıl yapılan bu törenler, bizlerin yorgunluğunu alıp götürüyor. Bu noktada duyarlı davranan sayın Valimiz Hüseyin Aksoy Bey ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve daire müdürlerimiz ile başkanlarımıza teşekkür ederiz. Biz de bu motivasyonla yeni başarılara ve projelere yelken açabiliyoruz. Ufkumuzu daha da genişletiyoruz” dedi.

EKİP ARKADAŞLARINA DA TEŞEKKÜR ETTİ

Argun sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bir kişiyle olacak iş değildir. On binlerce gencimize spor yaptırıyoruz. Dile kolay. Binlerce maç oynatıyoruz. İl koordinatörlerimiz Erhan Okur, Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Erol Arutan hocamız hep yanımızda. Bize hepsi de tam destek veriyorlar ve başarı geliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum ve özlemlikle basındaki ağabeylerimizin desteğini de unutmamız mümkün değildir” dedi.

Bugün 15:39 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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