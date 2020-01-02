Nerede kalmıştık?

AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE GÜNÜN PROGRAMI:
LİG-GRUP MAÇ SAAT STAT
1 KÜME U-19 A Y. SERDAR-KOC. 1937 SEKA 19.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI
1 KÜME U-19 A İZMİT FK-İZMİT G.B SPOR 19.00 AVNİKALKAVAN STADI
1 KÜME U-19 A BEKİRDERE-YEŞİLOVA SPOR 19.15 CEPHANELİK STADI
1 KÜME U-19 C KULLAR-SEKA DOĞAN 19.15 ŞHT.İ.BAYRAKTUTAR
1 KÜME U-19 C GÖLCÜK ASARKÖY-HARB-İŞ 19.15 DEĞİRMENDERE STADI
1 KÜME U-19 B YAVUZ-KÖR.BLD.HEREKE Y. 19.15 DERİNCE SUNİ ÇİM ST.
1 KÜME U-19 D DARICA-DİLOVASI BLD. 19.15 BEYLİKBAĞI STADI
U-17 ELİT A2 ÇAYIROVA G.B.-D. BİRLİK 19.15 ŞEKERPINAR STADI
U-17 D KAR.SUADİYE-B.DOĞANTEPE 19.00 ARSLANBEY STADI
U-17 C KAVAKLI SPOR-G.ŞİRİNKÖY 19.00 KAVAKLI STADI
U-17 F ÇERKEŞLİ-G.SULTANORHAN 19.00 ÇERKEŞLİ STADI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz