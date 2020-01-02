Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan ödül

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) ödül aldı. Ödülü İhlas Haber Ajansı adına Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı alırken, Çorbacı'ya ödülü Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Acar ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz