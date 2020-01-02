Eğitim ve spor yaşamını il dışında sürdüren 1999 doğumlu yetenekli defans oyuncusu Tunahan Caferoğlu, haftanın altın karmasına seçildi. Kyödsporda yetişen, sırasıyla Körfezspor, Derince Birlikspor,Demirspor, Boluspor U17, Kocaeli Birlikspor ve son olarak Taşköprü Birlikspor forması giyen genç oyuncu, oynadığı oyunla göz kamaştırıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Akademisi Bölümü’nü okuyan ve aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Süper Amatör takımında oynayan yetenekli oyuncu, haftanın altın karmasına seçildi. İlimizde pek çok kitle tarafından yakından tanınan ve Taşköprü Birlikspor’da Antrenör olan İsmail Caferoğlu “Oğlu ile gurur duyduğunu, yakın gelecekte önemli yerlere geleceğini umduğunu” belirtti.
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Gururumuz: Tunahan Caferoğlu
Eğitim ve spor yaşamını il dışında sürdüren 1999 doğumlu yetenekli defans oyuncusu Tunahan Caferoğlu, haftanın altın karmasına seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz